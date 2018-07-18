HeadHunter: Пожилые татарстанцы чаще всего идут работать бухгалтерами и строителями

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Самыми популярными профессиональными сферами среди татарстанцев в возрасте от 50 до 60 лет стали производство, транспорт, бухгалтерия и строительство. Соответствующее исследование подготовили аналитики сайта HeadHunter.
За последние полгода пожилые жители Татарстана разместили почти 3 тыс. резюме. Больше всего объявлений о поиске работе приходится на Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск.
Почти половина соискателей данной возрастной группы претендует на зарплату от 20 до 40 тыс. рублей, 23 процента рассчитывают получать от 40 до 60 тыс. рублей, 4 процента желаемой зарплатой указывают 80 −100 тыс. рублей и 3 процента хотят получать от 100 тыс. рублей.
Ключевые навыки, которыми владеют татарстанцы от 50 до 60 лет — это знание ПК (25 процентов соискателей), чуть меньше указали организаторские способности и работу в команде. 34 процента отметили владение английским языком.
Максимальная запрашиваемая зарплата среди соискателей старше 60 лет— 80 тыс. рублей. Минимальная — от 15 тыс. рублей. Получать такую сумму согласны почти 40 процентов опрошенных татарстанцев в данной возрастной категории. Самыми популярными профессиональными областями среди них стали производство, строительство и административный персонал.
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