Российские учителя в Елабуге обсудят будущее цифрового поколения страны

В работе педагогического форума примут участие зарубежные эксперты.

(Елабуга, 18 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Традиционный международный фестиваль школьных учителей в Елабуге в этом году пройдет под знаком «Цифровое поколение России». В работе ежегодного педагогического форума ожидается участие 6 зарубежных и 35 российских модераторов. Об этом рассказали в Елабужском институте КФУ, где и проходит фестиваль.

Трехдневный форум стартует 15 августа. В эти дни школьные учителя будут обсуждать эффективные методы преподавания разных стран, смогут повысить уровень профессионального мастерства на практических мастер-классах.

В рамках фестиваля запланированы открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, круглые столы на актуальные темы, деловые игры, тренинги, творческие и профессиональные конкурсы.

