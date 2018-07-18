Российские учителя в Елабуге обсудят будущее цифрового поколения страны

(Елабуга, 18 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Традиционный международный фестиваль школьных учителей в Елабуге в этом году пройдет под знаком «Цифровое поколение России». В работе ежегодного педагогического форума ожидается участие 6 зарубежных и 35 российских модераторов. Об этом рассказали в Елабужском институте КФУ, где и проходит фестиваль.
Трехдневный форум стартует 15 августа. В эти дни школьные учителя будут обсуждать эффективные методы преподавания разных стран, смогут повысить уровень профессионального мастерства на практических мастер-классах.
В рамках фестиваля запланированы открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, круглые столы на актуальные темы, деловые игры, тренинги, творческие и профессиональные конкурсы.
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