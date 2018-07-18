Ученые нашли подземную связь между двумя японскими вулканами

Общий резервуар с магмой был найден при помощи 32 GPS станций.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Между двумя вулканами на юге Японии — Айра и Кирисима — была обнаружена подземная связь, сообщает «Хайтек».

Общий резервуар с магмой был найден при помощи 32 GPS станций. Ученые заметили, что перед извержением Кирисимы активность Айры и ее радиальные размеры резко сократились. По словам исследователя Элоди Ботланда, вся магма пошла в сторону Кирисимы.

На основе наблюдений за Айрой и Кирисимой ученые задались вопросами, связаны ли другие вулканы нашей планеты в единую систему и можно ли по поведению одного предсказать поведение остальных.