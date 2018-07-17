Кто поможет устроиться на работу, если не берут?

Службы занятости Татарстана рассказали о возможностях трудоустройства, которые предоставляют государственные органы власти безработным.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Гайнанова Гузель). Вопрос трудоустройства граждан актуален для государства с любыми социально-экономическими показателями. На сегодняшний день уровень общей безработицы в Республике Татарстан составляет 3,3 процента от численности рабочей силы. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации — 4,9 процента и по Приволжскому федеральному округу — 4,5 процента от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше.

Безусловно, это связано с возможностями, которые предлагает для соискателей современный рынок труда Татарстана. В первую очередь, речь идет о службах занятости, куда соискателю стоит обратиться в поисках нужной вакансии, которая была бы востребована на рынке труда и подходила самому соискателю.

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете в центрах занятости населения в Казани зарегистрировано в качестве безработных 3370 человек. К аналогичному периоду в прошлом году цифра составляла 4080 человек. Наибольшее число безработных зарегистрировано в Советском районе (763 человека), Ново-Савиновском районе (701 человек) и Приволжском районе (615 человек).

Если говорить о подобной статистике в разрезе городов и районов Татарстана, то по количеству зарегистрированной безработицы лидируют Казань, Набережные Челны, а также Нижнекамский муниципальный район.

Как встать на учет в службе занятости?

Все услуги, которые служба занятости предоставляет населению — и гражданам, и работодателям, оказываются бесплатно. Встать на учет можно с 16 лет, при этом соискатель не должен иметь работу, вести какую-либо предпринимательскую деятельность и получать образование в учебном заведении по очной форме.

Для того, чтобы встать на учет центра занятости, необходимо иметь следующие документы — заявление (анкета о предоставлении государственной услуги); паспорт гражданина РФ; трудовая книжка (кроме граждан, впервые ищущих работу); документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию гражданина (те, кто ищет работу впервые и не имеет профессии (специальности), представляют документ об образовании); справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (кроме граждан, впервые ищущих работу). Для людей с ограниченными возможностями здоровья, сохраняющих частичную трудоспособность, понадобится индивидуальная программа реабилитации с рекомендациями о возможном труде.

Центры занятости населения районов Казани могут оказать содействие в поиске подходящей работы даже при отсутствии казанской прописки. Для этого соискателю следует обратиться в любую районную службу занятости населения, ближайшую к его месту жительства. Однако для того, чтобы человека признали безработным официально и выплачивали ему пособие по безработице, ему следует обратиться в органы службы занятости по месту постоянной прописки.

Те, кто встает на учет центра занятости в качестве безработных, автоматически становятся получателями профориентационных услуг. Только за 2017 год в Татарстане было оказано 76 тысяч таких услуг для граждан, которые находятся в поиске работы. «Мы знакомим людей с существующими предложениями на рынке труда в месте их проживания и в целом по региону. Особое внимание стараемся уделять профориентации молодых людей. В зоне особого внимания находятся подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Мы хотим, чтобы они видели горизонты своего профессионального развития и понимали, кем хотят стать в будущем», — рассказала в интервью портала «События» министр труда Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Как быстро можно найти работу, встав на учет?

Нет универсального ответа на вопрос, через какое время человек, ставший на учет службы занятости, находит работу, рассказала ИА «Татар-информ» замдиректора ГКУ «Центр занятости населения Казани» Гульнара Филиппова. По ее словам, это, в первую очередь, зависит от таких факторов, как уровень образования и предыдущий опыт работы соискателя.

Однако главную роль в этом вопросе играет потребность работодателей в той или иной вакансии. Заявленное работодателями число вакансий на 1 июля 2018 года составляет 45,6 тыс. единиц по Республике Татарстан и 18,6 тыс. единиц по Казани. Все зарегистрированные работодатели на территории Республики Татарстан, если у них на сегодняшний день существует потребность, обязаны предоставлять информацию о вакантных рабочих местах.

«Мы работаем в строгом соответствии с законом о занятости Российской Федерации и иными нормативами — это административные регламенты, государственные стандарты и др. Если сегодня у работодателя появилась потребность, допустим, в дворнике, то он подает эту вакансию. Завтра у него появилась потребность, условно говоря, в бухгалтере, значит, он подает вакансию бухгалтера. То есть, здесь нет такого, что какие-то вакансии он предоставляет, а какие-то нет. В соответствии с законом он обязан подавать потребность во всех вакансиях, которые на сегодняшний день свободны», — подчеркнула представительница Центра занятости населения Казани.

В среднем татарстанцы продолжают находиться в статусе безработных 5,15 месяца. Быстрее всех из этого статуса выходят молодые люди возрастом от 16 до 29 лет — они находятся в активном поиске работы 4,29 месяца. Выше средней продолжительности по республике продолжительность по категориям «инвалиды» — 5,87 месяца, и «жители монопрофильных городов» — 5,41 месяца. В пределах средней по Татарстану продолжительность безработицы по категориям «жители, проживающие в сельской местности» — 5,25 месяца и «женщины» — 5,22 месяца.



Какие специальности востребованы на рынке труда?

Потребность в той или иной рабочей силе на рынке труда Казани на сегодняшний день выглядит следующим образом. Больше всего в новых работниках заинтересованы компании, ведущие деятельность в строительной отрасли. На данный момент они нуждаются в 3,9 тыс. специалистах. Рабочие руки нужны также в государственное управление и структуры, занимающиеся обеспечением военной безопасности. Примерно по 3 тыс. специалистов требуются в отрасли «социальное обеспечение» и «транспортировка и хранение». Казанские обрабатывающие производства представляют для соискателей 1,2 тыс. вакансий, а образовательная структура — 1 тыс. свободных рабочих мест. Такие данные привела руководитель отдела анализа рынка труда Центра занятости населения Казани Валентина Ибатуллина.

«Предприятия республики нуждаются в узких специалистах. Поэтому если ты хочешь быть профессионалом, стань хорошим специалистом в узком профессиональном сегменте», — отметила в интервью министр труда РТ Эльмира Зарипова.

Начиная с 2018 года прогноз по подготовке профессиональных кадров для рынка труда РТ стал более углубленным — он готовится на семь лет. Документ формируется не только с учетом возможностей образовательных организаций, но и в зависимости от потребности предприятий.

Как сегодня в Татарстане оплачивается рабочая сила?

При этом следует помнить, что средняя заработная плата не должна быть ниже, чем минимальный размер оплаты труда. На сегодняшний день это 11163 рубля. Но опять-таки, все во многом зависит от профессии.

«Наиболее востребованными на сегодняшний день являются специалисты в различных областях: менеджеры, медицинские сестры, инженеры, механики, младшие воспитатели, водители автомобиля, бетонщики, арматурщики, штукатуры, повара», — сообщила ИА «Татар-информ» Валентина Ибатуллина.

Из этого перечня профессий в среднем самую большую заработную плату в Татарстане предлагают монтажнику — около 67 тыс. рублей, бетонщику — 43 тыс. рублей и арматурщику — чуть более 40 тыс. рублей. Далее идет водитель автомобиля со средним окладом 36,2 тыс. рублей. В категории вакансий с предлагаемой зарплатой от 20 до 28 тыс. рублей находятся механики (в среднем 20,7 тыс. рублей), инженеры (23,6 тыс. рублей), менеджеры и кондукторы (по 25 тыс. рублей), а также штукатур с максимальным окладом в данной категории в 27,8 тыс. рублей.

Минимальные зарплаты из перечня востребованных в Татарстане профессий у младшего воспитателя — 11,7 тыс. рублей, охранника — около 15 тыс. рублей, медицинской сестры — 16,2 тыс. рублей, повара — почти 18 тыс. рублей и бухгалтера — 19,2 тыс. рублей.