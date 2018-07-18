Для сельчанок Тетюшского района устроили день красоты

Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Для сельчанок Тетюшского района территориальное общественное самоуправление устроило день красоты, пишет газета «Тетюшские зори».

Женщины поселка Питомник пришли на встречу со своими дочками, где для них состоялся мастер-класс по правильному уходу за кожей лица и основной технике нанесения макияжа.

Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок. Все участницы с удовольствием наносили на кожу косметические средства, предложенные им по типу кожи и возрастным особенностям.

По окончании мастер-класса приглашенные поделились своими впечатлениями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главной красавицей конкурса «Кряшен чибяре» стала восемнадцатилетняя Алиса Исакова.