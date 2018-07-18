Для сельчанок Тетюшского района устроили день красоты

Рекомендуем
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Для сельчанок Тетюшского района территориальное общественное самоуправление устроило день красоты, пишет газета «Тетюшские зори».
Женщины поселка Питомник пришли на встречу со своими дочками, где для них состоялся мастер-класс по правильному уходу за кожей лица и основной технике нанесения макияжа.
Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок. Все участницы с удовольствием наносили на кожу косметические средства, предложенные им по типу кожи и возрастным особенностям.
По окончании мастер-класса приглашенные поделились своими впечатлениями.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главной красавицей конкурса «Кряшен чибяре» стала восемнадцатилетняя Алиса Исакова.
Мастер-класс организовала председатель ТОС «Садовод» Зоя Драгунова, а консультант по красоте Лиана Гумерова провела урок.
Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся.
Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.
Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.
Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.
Участники образовательного проекта получили консультации и ознакомились с действующими мерами поддержки предпринимательства.
В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.
Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.
Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».
Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло – даст мастер-классы альметьевским артистам в течение двух дней.
В ночь на 27 июля казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления.
Победитель конкурса получит путевку на Черноморское побережье.
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»