(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах приступили к ремонту улицы «КАМАЗ-мастер», сообщает Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения.
Надо отметить, что до последнего времени улица «КАМАЗ-мастер» входила в число самых проблемных дорог города. Несмотря на то, что несколько лет назад здесь уже проводился ремонт, асфальтовое покрытие на ней износилось из-за большого потока автомобилей.
Исполком сообщает, что в связи с началом дорожных работ улица на два дня перекрывается. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты для проезда.
Капитальный ремонт дороги проводится в рамках республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети», стоимость работ на ней составит 39 млн рублей. Общий объем финансирования дорожных работ в текущем году из разных источников в Челнах достигает 2,26 млрд рублей.
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