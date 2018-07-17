В период ЧМ наибольший суточный пассажиропоток аэропорта Казани был в день 1/4 финала

С 6 по 7 июля аэропорт обслужил 26 тыс. 153 человека.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Наибольший суточный пассажиропоток аэропорта Казани был зафиксирован в день проведения матча 1/4 финала ЧМ-2018. Так, с 6 по 7 июля аэропорт обслужил 26 тыс. 153 человека. Об этом заявил сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В «пиковый» день, с 6 по 7 июля, 15 тыс. 534 пассажира были обслужены на внутренних авиалиниях и 10 тыс. 619 — на международных. Всего за эти сутки выполнен 271 авиарейс.

Кроме того, с 8 июня по 8 июля пассажиропоток аэропорта составил 415 тыс. 846 человек, что на 36,3 процента выше аналогичного периода прошлого года. На международных направлениях он увеличился на 36,9 процента и составил 171 тыс. 777 человек, на внутренних — на 35,9 процента (244 тыс. 69 пассажиров). За этот период выполнены 4004 регулярных и чартерных рейса.