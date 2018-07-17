Альфия Когогина: Госдума РФ отменила пошлину за электронную регистрацию ИП и юрлиц

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(Набережные Челны, 17 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает отмену пошлины за госрегистрацию юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей, направивших документы в электронной форме, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной.
«Некоторые технические моменты, связанные с регистрацией нового бизнеса, пугают начинающих предпринимателей. Заставляют их либо отказаться от реализации своих проектов, либо уйти в теневой сектор экономики. Обнуление пошлины за электронную регистрацию направлено на вовлечение людей в предпринимательскую деятельность. В самом начале своего пути они смогут избежать лишних издержек и уделить внимание более важным проблемам. Например, созданию новых качественных продуктов или услуг», — прокомментировала нововведение народный избранник.
Ранее за государственную регистрацию уплачивалась пошлина в размере 4 тыс. рублей за юрлицо и 800 рублей — за ИП.
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