Хор ветеранов «Волжанка» дал концерты в Верхнеуслонском районе РТ

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Хор ветеранов «Волжанка» побывал с концертами в Кильдеевском доме культуры и Клянчинском сельском клубе Верхнеуслонского района РТ, пишет газета «Волжская новь».
Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям. Они исполнили композиции о селе и любви. В концерте переплетались голоса участников «Волжанки» и благодарных зрителей, с удовольствием подпевавших хоровикам.
Концерт прошел в течение часа на «одном дыхании». На вечере прозвучали не только хоровые, но и сольные песни в исполнении Валентины Сидоровой, Любови Матросовой, Маргариты Кириллиной, Веры Марахтановой, Елены Сидоровой, Надежды Хроменковой. Выступление закончилось традиционной песней-пожеланием «Радуйся».
Ветераны признаются, что впереди у них много творческих планов, а пока они ушли на небольшие каникулы, после чего «Волжанка» откроет свой новый 18-й сезон лучшими песнями.
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