Главное
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

Татар-информ

17 июля 2018, 22:12

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Во время ЧМ 112 рейсами дополнительных поездов перевезено более 50 тыс. пассажиров

Рекомендуем

Дополнительные поезда были назначены между Казанью, Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Волгоградом, Екатеринбургом и Нижним Новгородом.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу за 112 рейсов дополнительных поездов для болельщиков было перевезено 50 тыс. 394 пассажира. Такие данные привел сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба ведомства.

Для сообщения с городами-организаторами ЧМ-2018 было назначено 112 рейсов дополнительных поездов между Казанью, Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Волгоградом, Екатеринбургом и Нижним Новгородом. Кроме того, регулярными поездами дальнего следования с 13 июня по 9 июля в столицу Татарстана прибыли 96 тыс. 410 пассажиров, из Казани отправились 101 тыс. 148 человек. Для перевозки пассажиров на участке Казань — Аэропорт были задействованы три пригородных поезда. С 16 мая по 16 июля они перевезли 49 тыс. 245 человек.

В столице Татарстана был организован бесплатный проезд зрителей, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, а также железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований.

В период с 16 мая по 16 июля правом бесплатного проезда воспользовались 4 тыс. 292 человека, включая 3 тыс. 780 зрителей спортивных соревнований, 422 волонтера и 90 лиц, включенных в списки FIFA.

 

Реклама

Следующая новость

Рыболовы со всей России сразятся в ловле хищника спиннингом в Лаишевском районе
Новости дня
23:16
В дни матчей ЧМ общественным транспортом в Казани перевезено более 5,6 млн человек
23:15
Двести мусульман Автограда отправятся в Болгар на съезд «Изге Болгар жыены»

Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.

23:01
Хор ветеранов «Волжанка» дал концерты в Верхнеуслонском районе РТ

Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.

22:54
Татарстанцы взяли «золото» в первенстве ПФО по русским шашкам

Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.

22:33
Альфия Когогина: Госдума РФ отменила пошлину за электронную регистрацию ИП и юрлиц
22:29
В период ЧМ наибольший суточный пассажиропоток аэропорта Казани был в день 1/4 финала
22:24
В татарстанском «Бизнес-десанте 2018» поучаствовало более 1600 предпринимателей

Участники образовательного проекта получили консультации и ознакомились с действующими мерами поддержки предпринимательства.

22:20
Рыболовы со всей России сразятся в ловле хищника спиннингом в Лаишевском районе

В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.

22:12
Во время ЧМ 112 рейсами дополнительных поездов перевезено более 50 тыс. пассажиров
21:56
Горьковская железная дорога направила в бюджет РТ 712,8 млн рублей
21:41
Порошенко заявил, что «помешает» России досматривать суда в Керченском проливе
21:30
МИД РФ прокомментировал ход расследования крушения MH17
21:20
В Татарстане с рабочим визитом находится посол Вьетнама в России

Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.

21:11
Жители Тетюшского района посвятили мундиалю турнир по мини-футболу

На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.

21:06
СМИ: Скрипалей могла отравить группа из шести человек во главе с женщиной
20:50
«Рубин» одержал вторую победу в Австрии

Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».

20:46
Итальянский клоун Дэвид Ларибле дал урок уличным артистам Альметьевска

Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло – даст мастер-классы альметьевским артистам в течение двух дней.

20:43
Суд арестовал бывшего главу СКР по Москве Дрыманова на два месяца
20:38
США потратят на посольство в Иерусалиме в 100 раз больше, чем планировали
20:33
Казанцам расскажут о великом противостоянии Марса и полном затмении Луны

В ночь на 27 июля казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления.

20:25
В столице РТ состоится отборочный этап фестиваля-конкурса «Колорит Казани»

Победитель конкурса получит путевку на Черноморское побережье.

20:15
В Набережных Челнах на автомобильной дороге сбили лося
20:08
Глава Роскосмоса предлагает пересмотреть космическую программу России
20:00
Из-за Казанского триатлона в центре города перекроют две улицы

С восьми часов утра и до двух часов дня будет невозможно проехать по улицам Сибгата Хакима и Чистопольская.

19:56
Госдума РФ поддержала ликвидацию военных кафедр
События

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника

17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане

17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»

17 июля«Если в Татарстане сделают так же, как и здесь, то я двумя руками „за“»: что увидели татарстанцы в швейцарском МСЗ

17 июляЛакокрасочные объятия «Том Сойер Феста» в Казани охватили дом последователя секты ваисовцев

17 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?