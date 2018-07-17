Во время ЧМ 112 рейсами дополнительных поездов перевезено более 50 тыс. пассажиров

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу за 112 рейсов дополнительных поездов для болельщиков было перевезено 50 тыс. 394 пассажира. Такие данные привел сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба ведомства.
Для сообщения с городами-организаторами ЧМ-2018 было назначено 112 рейсов дополнительных поездов между Казанью, Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Волгоградом, Екатеринбургом и Нижним Новгородом. Кроме того, регулярными поездами дальнего следования с 13 июня по 9 июля в столицу Татарстана прибыли 96 тыс. 410 пассажиров, из Казани отправились 101 тыс. 148 человек. Для перевозки пассажиров на участке Казань — Аэропорт были задействованы три пригородных поезда. С 16 мая по 16 июля они перевезли 49 тыс. 245 человек.
В столице Татарстана был организован бесплатный проезд зрителей, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном, а также железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований.
В период с 16 мая по 16 июля правом бесплатного проезда воспользовались 4 тыс. 292 человека, включая 3 тыс. 780 зрителей спортивных соревнований, 422 волонтера и 90 лиц, включенных в списки FIFA.
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