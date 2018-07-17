Порошенко заявил, что «помешает» России досматривать суда в Керченском проливе

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет бороться с тем, что российские пограничники «незаконно» досматривают суда, которые следуют через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу «Свобода слова».
По словам Порошенко, сейчас стоит вопрос об укреплении защиты с моря, и Киев будет бороться с «провокациями».
«Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, ее никто не защитит», — сказал украинский лидер.
При этом представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия не задерживает украинские суда, а только проводит рядовые досмотры. Он напомнил, что согласно соглашению о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования стран имеют право досматривать входящие в него корабли.
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