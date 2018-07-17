В дни матчей ЧМ общественным транспортом в Казани перевезено более 5,6 млн человек

Автобусами было перевезено 3 млн 960 тыс. 122 пассажира.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани городским общественным транспортом в дни проведения матчей ЧМ-2018 были перевезены 5 млн 616 тыс. 142 пассажира, заявил сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правом бесплатного проезда воспользовалось более 725 тыс. человек, отметил Сафин.

Глава Миндортранса РТ уточнил, что автобусами было перевезено 3 млн 960 тыс. 122 человека, наземным электротранспортом – 824 тыс. 684, шаттлами – 202 тыс. 242 и метрополитеном – 629 тыс. 94 пассажира.

Для держателей билета на матч проезд на всех видах общественного транспорта в дни проведения игр был бесплатным. Он предоставлялся на 65 автобусных, шести трамвайных и 11 троллейбусных маршрутах.

Ленар Сафин подчеркнул, что за время проведения чемпионата не было происшествий в части транспортного обеспечения.