В дни матчей ЧМ общественным транспортом в Казани перевезено более 5,6 млн человек

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Казани городским общественным транспортом в дни проведения матчей ЧМ-2018 были перевезены 5 млн 616 тыс. 142 пассажира, заявил сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правом бесплатного проезда воспользовалось более 725 тыс. человек, отметил Сафин.
Глава Миндортранса РТ уточнил, что автобусами было перевезено 3 млн 960 тыс. 122 человека, наземным электротранспортом – 824 тыс. 684, шаттлами – 202 тыс. 242 и метрополитеном – 629 тыс. 94 пассажира.
Для держателей билета на матч проезд на всех видах общественного транспорта в дни проведения игр был бесплатным. Он предоставлялся на 65 автобусных, шести трамвайных и 11 троллейбусных маршрутах.
Ленар Сафин подчеркнул, что за время проведения чемпионата не было происшествий в части транспортного обеспечения.
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