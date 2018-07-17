«Рубин» одержал вторую победу в Австрии

Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» в контрольном матче на сборе в Австрии обыграл израильский «Маккаби» с минимальным счетом 1:0.
Исход спарринга, который напрямую транслировал клубный телеканал «Рубин-ТВ», решил эффектный дальний удар Игоря Коновалова. Полузащитник отважился на удар из-за пределов штрафной и попал в дальний верхний угол ворот «Маккаби».
В стартовом составе «Рубина» сегодня вышел нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Полоз. Переговоры о судьбе Полоза «Зенит» и «Рубин» пока не завершили, но, скорее всего, питерцы отдадут его казанцам в аренду. Наставник «Рубина» Курбан Бердыев хорошо узнал игрока в ходе совместной работы в «Ростове».
20 июля «Рубин» запланировал контрольный матч на австрийском сборе с английским «Редингом». Ранее в Австрии казанцы победили австрийскую «Адмиру» (1:0) и проиграли хорватскому «Хайдуку» из Сплита (0:1).
«Рубин» (Казань, Россия) – «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль) – 1:0 (1:0).
Гол: Иг. Коновалов (24).
«Рубин»: Акмурзин (Бабурин, 45), Голдобин, Камболов (Чистяков, 65), Сорокин (Уремович, 65), Гранат (Чико Флорес, 65), Байрамян (Базаев, 65), Махатадзе (Гиниятуллин, 53), Иг. Коновалов (Мухаметзянов, 45), Могилевец (Казанский, 65), Полоз (Шарафеев, 65), Бухаров (Яковлев, 65).
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