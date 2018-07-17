Суд арестовал бывшего главу СКР по Москве Дрыманова на два месяца

Судебное заседание по ходатайству следователя ФСБ прошло в закрытом режиме.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России генерал-майора Александра Дрыманова на два месяца, до 12 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебное заседание по ходатайству следователя ФСБ прошло в закрытом режиме. И сам генерал, и его защитник Дмитрий Кобелев пообещали обжаловать вердикт в Московском городском суде.

Сейчас Дрыманов обвиняется в двух случая взяточничества – в крупном и особо крупном размере. По информации одного из источников агентства, он был задержан накануне у себя дома работниками ФСБ. Сам он якобы считает начатое против него расследование результатом оговора.

По версии следствия, отмечают собеседники агентства, Александр Дрыманов получил деньги за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения приближенному криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, – Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Ранее генерал проходил по этому делу в качестве свидетеля.