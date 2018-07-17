Суд арестовал бывшего главу СКР по Москве Дрыманова на два месяца

Рекомендуем
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России генерал-майора Александра Дрыманова на два месяца, до 12 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».
Судебное заседание по ходатайству следователя ФСБ прошло в закрытом режиме. И сам генерал, и его защитник Дмитрий Кобелев пообещали обжаловать вердикт в Московском городском суде.
Сейчас Дрыманов обвиняется в двух случая взяточничества – в крупном и особо крупном размере. По информации одного из источников агентства, он был задержан накануне у себя дома работниками ФСБ. Сам он якобы считает начатое против него расследование результатом оговора.
По версии следствия, отмечают собеседники агентства, Александр Дрыманов получил деньги за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения приближенному криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, – Андрею Кочуйкову (Итальянцу). Ранее генерал проходил по этому делу в качестве свидетеля.
Следующая новость
Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.
Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».
Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло – даст мастер-классы альметьевским артистам в течение двух дней.
В ночь на 27 июля казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления.
Победитель конкурса получит путевку на Черноморское побережье.
С восьми часов утра и до двух часов дня будет невозможно проехать по улицам Сибгата Хакима и Чистопольская.
Стороны договорились о совместной реализации культурных, спортивных, социальных и экономических проектов.
В борьбе за главный приз в мероприятии участвовали 14 самых мобильных подразделений пожарно-спасательных частей городских гарнизонов РТ.
Спортсменам предстоит преодолеть плавательный этап, проехать 20 километров на велосипедах и пробежать пятикилометровую дистанцию вокруг «Чаши».
После столкновения грузовик и микроавтобус «УАЗ» загорелись.
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»