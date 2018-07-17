В Татарстане с рабочим визитом находится посол Вьетнама в России

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Фото: addnt.ru
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Мань с рабочим визитом прибыл в Татарстан. Сегодня он посетил Дом дружбы народов РТ, сообщает пресс-служба учреждения.
Ознакомительную экскурсию для посла провел директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Ирек Шарипов. Также господину Нго была презентована работа вьетнамского отделения Многонациональной воскресной школы, где дети имеют возможность изучать родной язык и культуру.
Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в России завтра ожидает обширная программа. Ему предстоит ряд рабочих встреч. В первой половине дня состоится его беседа с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Основная цель визита – развитие двусторонних отношений между РТ и СРВ.
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