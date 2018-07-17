Горьковская железная дорога направила в бюджет РТ 712,8 млн рублей

Рекомендуем
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В январе – июне этого года Горьковская железная дорога перечислила в бюджет Татарстана 712,8 млн рублей налоговых выплат. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
В первом полугодии ГЖД, дочерние общества и филиалы «РЖД», функционирующие в границах Горьковской магистрали направили в региональные и местные бюджеты 3 млрд 650 млн рублей, в фонды – 3 млрд 556 млн рублей.
Прихожане разных мечетей Набережных Челнов отправятся в Болгар на нескольких автобусах.
Концерт, представленный в стиле «ретро», был подарком ветеранов своим слушателям.
Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.
Участники образовательного проекта получили консультации и ознакомились с действующими мерами поддержки предпринимательства.
В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.
Господин Нго Дык Мань посетил Дом дружбы народов РТ, а завтра встретится с Президентом Татарстана.
На турнир собрались жители сел Байрашева, Алабердина, Тоншермы Тетюшского района и села Старое Казеево Камско-Устьинского района РТ.
Казанцы с минимальным счетом одолели игроков израильского «Маккаби».
Дэвид Ларибле – обладатель наград всемирного циркового фестиваля в Монте-Карло – даст мастер-классы альметьевским артистам в течение двух дней.
В ночь на 27 июля казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления.
Победитель конкурса получит путевку на Черноморское побережье.
С восьми часов утра и до двух часов дня будет невозможно проехать по улицам Сибгата Хакима и Чистопольская.
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»