Горьковская железная дорога направила в бюджет РТ 712,8 млн рублей

Налоговые выплаты на более чем 700 млн рублей были сделаны в первом полугодии.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В январе – июне этого года Горьковская железная дорога перечислила в бюджет Татарстана 712,8 млн рублей налоговых выплат. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В первом полугодии ГЖД, дочерние общества и филиалы «РЖД», функционирующие в границах Горьковской магистрали направили в региональные и местные бюджеты 3 млрд 650 млн рублей, в фонды – 3 млрд 556 млн рублей.