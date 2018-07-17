Конгресс США заявил о готовности рассмотреть новые санкции против РФ

Спикер Палаты представителей Пол Райан солидаризировался с выводами американской разведки о вмешательстве России в выборы.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Спикер Палаты Представителей Конгресса Соединенных Штатов Пол Райан подтвердил готовность рассмотреть проекты введения новых санкций против России, передает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Политик подчеркнул, что если комитеты Конгресса сочтут необходимым ввести против РФ новые рестрикции, то он будет «более чем просто счастлив» поддержать их.

Кроме того, Райан солидаризировался с выводами американского разведывательного сообщества о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Он уверен, что российские власти не разделяют ни интересов, ни ценностей США.

Это заявление Пол Райан сделал на следующий день после переговоров в Хельсинки президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Переговоры Путина и Трампа с глазу на глаз, в присутствии одних лишь переводчиков, длились два часа десять минут. В целом саммит в Хельсинки продлился более четырех часов.