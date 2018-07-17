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Фото: mchs.tatarstan.ru
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Азнакаево прошли республиканские соревнования среди газодымзащитников Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
В борьбе за главный приз в мероприятии на базе ПСЧ №87 участвовали 14 самых боеготовых и мобильных подразделений пожарно-спасательных частей городских гарнизонов РТ.
Уже 40 лет подряд огнеборцы показывают свой профессионализм и мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным. По традиции эти соревнования посвящаются памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга, потому как именно газодымзащитники во время пожара работают в самом пекле и спасают человеческие жизни.
«Сегодня учебная база подготовлена очень хорошо. На газодымозащитную службу возлагаются очень серьёзные задачи во время тушения пожаров – это и своевременная правильная оценка обстановки, проведение разведки, но самая главная и решающая задача – это поиск и спасение людей из зоны потенциальной опасности. Это самый сложный вид деятельности в пожарной охране», – отметил полковник внутренней службы Константин Чанышев.
На первом этапе соревнований участникам предстояло пройти теплодымокамеру с условиями, приближенными к реальным. Звено проводило разведку, находило условного пострадавшего и выносило его на свежий воздух, а затем ликвидировав очаг, пожарным в кромешной темноте следовало отыскать груз.
На втором этапе огнеборцы проходили через препятствие «Тоннель». Упражнения выполнялись в боевой одежде с утеплителем, в подшлемнике и пожарных крагах. Затем сотрудники МЧС взбирались на третий этаж для спасения по страховочной веревке пострадавшего.
На последнем этапе газодымзащитникам нужно было потушить условный пожар, то есть попасть в мишень, укрепленную этажом выше. Затем с рукавами они мчались к другой мишени и водной струей должны были заполнить небольшую емкость.
По итогам забегов лучший результат показали хозяева. Пожарные ПСЧ №87 заняли первое место и завоевали главный приз. За ними финишировали звенья ГДЗС ПСЧ №72 и ПСЧ №62 из Челнов и Нижнекамска.
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