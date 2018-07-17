В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

После столкновения грузовик и микроавтобус «УАЗ» загорелись.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе четыре человека погибли при столкновении грузовика и «буханки», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером на 1186-м километре трассы Москва – Уфа столкнулись «УАЗ» и грузовой «Форд» без прицепа. Оба автомобиля загорелись.

В результате ДТП погиб водитель и три пассажира отечественного авто. Водитель грузовика не пострадал.

Прибывшие на место пожарные из села Кузембетьево оперативно потушили пламя.

В пресс-служба МВД по РТ сообщили, что сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.