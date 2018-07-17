В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе четыре человека погибли при столкновении грузовика и «буханки», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня вечером на 1186-м километре трассы Москва – Уфа столкнулись «УАЗ» и грузовой «Форд» без прицепа. Оба автомобиля загорелись.
В результате ДТП погиб водитель и три пассажира отечественного авто. Водитель грузовика не пострадал.
Прибывшие на место пожарные из села Кузембетьево оперативно потушили пламя.
В пресс-служба МВД по РТ сообщили, что сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Стороны договорились о совместной реализации культурных, спортивных, социальных и экономических проектов.
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После столкновения грузовик и микроавтобус «УАЗ» загорелись.
Разработки студентов используют при проведении капитального ремонта в республиканских больницах, детсадах и школах.
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Директор организации направил средства фирмы на расчеты с кредиторами, зная, что у предприятия есть задолженность по налогам.
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Ценовая политика фестиваля в сезоне 2018 года изменилась незначительно: диапазон цен на билеты варьируется от 500 до 1800 рублей.
Авария произошла в полночь на 78-м километре трассы Тюлячи – Богатые Сабы.
Президент Татарстана принял участие в урбанистическом форуме Moscow Urban Forum 2018.
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