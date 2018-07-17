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Татар-информ

17 июля 2018, 18:28

Экономика и финансы

Одобрена реализация двух новых проектов в ТОСЭР «Набережные Челны»

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Фото: tatarstan.ru

В Автограде предполагается создать предприятия по производству строительной и коммунальной техники, а также металлических изделий с защитным слоем.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сегодня на очередном заседании комиссии по рассмотрению заявок на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» были одобрены два новых проекта. Провел мероприятие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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Речь идет об инвестиционных проектах двух компаний – ООО «Машины коммунального хозяйства» и ООО «Термокреп».

Как рассказал генеральный директор ООО «Машины коммунального хозяйства» Алексей Долинин, возглавляемая им компания намерена создать в ТОСЭР предприятие по выпуску дорожно-строительной и коммунальной техники. Общая сумма заявленных инвестиций достигает 95 млн рублей, предполагается создать 48 новых рабочих мест. Изготовленное на заводе навесное спецоборудование в дальнейшем будет монтироваться на автотранспорт заказчика.

По словам Долинина, рынок строительно-дорожной техники в РФ в прошлом году составил примерно 200 млрд рублей, при этом доля отечественных производителей равнялась 34 процентам. Востребованы сейчас и услуги по аренде спецтехники – ежегодный темп роста этого сегмента в России достигает 7 процентов.

ООО «Термокреп» же, по словам его директора Дениса Петрова, намерено организовать производство металлических изделий с термодиффузионным металлическим покрытием. Нанесение защитного слоя позволит увеличить продолжительность и качество эксплуатации деталей. Эта фирма специализируется на выпуске металлических изделий, востребованных в строительной отрасли и нефтегазовой промышленности (трубы, защитные соединения, фитинги, фланцы и так далее). Инвестиции в проект должны составить 130,7 млн рублей, предполагается создать в общей сложности 40 рабочих мест.

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По словам Алексея Песошина, к моменту начала заседания за два года, прошедших с создания ТОСЭР «Набережные Челны», в Автоград оказался привлечен 21 резидент с общим объемом заявленных инвестиций свыше 24 млрд рублей. В том числе уже вложены более 14,5 млрд рублей. Из заявленных 4,5 тыс. рабочих мест почти 3 тыс. созданы.

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