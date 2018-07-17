Минниханов положительно оценил проект татарстанских студентов ВШУ по развитию Казани

Разработки студентов используют при проведении капитального ремонта в республиканских больницах, детсадах и школах.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов положительно оценил посвященное Казани исследование студентов из Татарстана, обучающихся в Высшей школе урбанистики имени А. А. Высоковского, сообщает пресс-служба главы республики.

На полях Московского урбанистического форума Moscow Urban Forum 2018 Президенту Татарстана представили проект исследования «Распределенная модель развития Казани».

В исследовании рассматривается распределение и качество учреждений социальных услуг в Казани для оценки их доступности и возможности дальнейшего совершенствования. В проекте также анализируется дизайн и оснащенность социальных учреждений (поликлиник, спортивных объектов). Они сравниваются с аналогичными объектами в Москве и в Барселоне.

Минниханов предложил использовать разработки студентов при проведении капитального ремонта определенных социальных объектов, вошедших в программу 2019 года.

«Надо определить бюджет и отработать пилотные объекты в рамках программы 2019 года, – сказал Президент РТ. – Использовать этот подход и отработать на экспериментальных объектах – поликлиниках, детских садах, школах».

В первую очередь проект протестируют в Казани и в других крупных городах республики – в Набережных Челнах и в Альметьевске, отметил Минниханов.