Минниханов положительно оценил проект татарстанских студентов ВШУ по развитию Казани

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов положительно оценил посвященное Казани исследование студентов из Татарстана, обучающихся в Высшей школе урбанистики имени А. А. Высоковского, сообщает пресс-служба главы республики.
На полях Московского урбанистического форума Moscow Urban Forum 2018 Президенту Татарстана представили проект исследования «Распределенная модель развития Казани».
В исследовании рассматривается распределение и качество учреждений социальных услуг в Казани для оценки их доступности и возможности дальнейшего совершенствования. В проекте также анализируется дизайн и оснащенность социальных учреждений (поликлиник, спортивных объектов). Они сравниваются с аналогичными объектами в Москве и в Барселоне.
Минниханов предложил использовать разработки студентов при проведении капитального ремонта определенных социальных объектов, вошедших в программу 2019 года.
«Надо определить бюджет и отработать пилотные объекты в рамках программы 2019 года, – сказал Президент РТ. – Использовать этот подход и отработать на экспериментальных объектах – поликлиниках, детских садах, школах».
В первую очередь проект протестируют в Казани и в других крупных городах республики – в Набережных Челнах и в Альметьевске, отметил Минниханов.
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