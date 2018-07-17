В Татарстане согласованы пять кандидатов на должности федеральных судей

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сегодня главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзанов провел согласование кандидатов на должности федеральных судей, сообщает аппарат ГФИ по РТ.

По итогам рабочей встречи с учетом рекомендаций Высшей квалификационной коллегии было решено согласовать пять кандидатов:

- судья Тетюшского районного суда Сергей Барисов – на должность председателя Тетюшского районного суда;

- консультант аппарата мирового судьи Верхнеуслонского района Ольга Иванова – на должность судьи Бугульминского городского суда;

- прокурор отдела Прокуратуры РТ Камиль Монасыпов – на должность судьи Альметьевского городского суда;

- помощник судьи Верховного Суда РТ Адель Галеев – на должность судьи Вахитовского районного суда Казани;

- помощник заместителя председателя Арбитражного суда РТ Гульнара Осипова – на должность судьи Арбитражного суда Республики Татарстан.

Ренат Тимерзянов лично побеседовал с каждым из кандидатов. Главный федеральный инспектор пожелал судьям ориентироваться в своей деятельности на закон и справедливость и успешно применять на практике действующее законодательство РФ и РТ.