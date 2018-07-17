В Чистополе глава сельхозпредприятия скрыл от налоговой 6,7 млн рублей

Директор организации направил средства фирмы на расчеты с кредиторами, зная, что у предприятия есть задолженность по налогам.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Чистополе глава сельхозпредприятия скрыл от налоговой денежные средства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следствия, в конце прошлого года 54-летний директор ООО «Джукетау» направил деньги предприятия на расчеты с кредиторами, зная, что у организации есть задолженность по налогам.

По мнению следователей, общий объем недоимки превысил 6,7 млн рублей.

В отношении директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Материалы направлены на рассмотрение в суд.