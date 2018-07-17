Во время ЧМ в аэропорту «Казань» выявили пассажира с симптомами инфекции

ОбществоЗдоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу в Международном аэропорту «Казань» был выявлен один пассажир с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Всего за время проведения мундиаля специалисты санитарно-карантинного контроля проверили 865 воздушных судов, свыше 140 тыс. пассажиров и членов экипажей, в том числе 152 членов сборных команд Колумбии, Австралии и Японии.
Кроме того, осуществлялся санитарно-карантинный контроль прибывавших внутренними авиарейсами сборных команд Франции, Ирана, Испании, Германии, Южной Кореи, Польши, Аргентины и Бразилии. Были досмотрены 19 воздушных судов, 1246 пассажиров и 143 члена экипажей.
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