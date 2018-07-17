Набережные Челны и словенский город Жужемберк заключили соглашение о сотрудничестве

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Словении подписано соглашение о сотрудничестве между городами Набережные Челны и Жужемберк. Документ предусматривает реализацию совместных культурных, спортивных, социальных и экономических проектов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Подписание соглашения между мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым и мэром Жужемберка Францом Скуфкой в Жужемберке состоялось в присутствии Президента Словении Борута Пахора.
Торжественная церемония прошла в одноименном замке Жужемберк. На мероприятие присутствовали более 300 гостей, среди которых был и советник по экономическим вопросам посольства России в Словении Кирилл Бобров.
Делегация Татарстана побывала в Словении с официальным визитом и приняла участие в праздничных мероприятиях в Жужемберке. В ходе визита гости также встретились с представителями официальных и деловых кругов Словении, в том числе и с сотрудниками лаборатории высоких технологий «Кеко».
В татарстанскую делегацию входили полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и заместитель руководителя исполкома Автограда по вопросам развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Эльдар Тимергалиев.
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