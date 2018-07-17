Глава Роскосмоса предлагает пересмотреть космическую программу России

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Новый руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин намерен инициировать пересмотр действующей стратегии развития космонавтики в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отрасли.
Изменения могут коснуться Федеральной космической программы на 2016 – 2025 годы и целевой программы «Развитие космодромов России на период до 2025 года». Кроме того, запланировано изменение сроков создания и проведения летных испытаний ракетно-космической техники.
Так, первый запуск нового российского пилотируемого корабля «Федерация» может состояться не в 2022 году, а в 2026 или 2027 годах, то есть ближе к моменту создания сверхтяжелой ракеты, что позволит проводить испытания с ее помощью. До этого момента будут по-прежнему использоваться разработанные еще при Сергее Королеве корабли «Союз».
Сроки создания ракеты «Союз-5» по контракту между «Роскосмосом» и РКК «Энергия», возможно, будут смещены с 2022-го на 2025-2026 годы. Таким образом первые пуски ракеты станут началом летных испытаний сверхтяжелого носителя.
С учетом таких изменений увеличения расходов на создание ракеты, как заявляло прежнее руководство Роскосмоса, не потребуется, уверен Рогозин.
Одним из основных тезисов предполагаемого обращения к руководству страны станет то, что прежнее руководство госкорпорации необъективно оценивало сроки создания ракетно-космической техники, в связи с чем необходимо пересмотреть проекты и уточнить сроки их реализации, добавил собеседник агентства.
Вместе с тем, чтобы изыскать деньги на строительство стартового стола для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный, будет предложено увеличить федеральную целевую программу развития космодромов.
Официально Роскосмос эту информацию пока не комментирует.
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