Кряшенскую красавицу выбирали на скоростях до 40 Мбит/с

Республиканский фестиваль культуры кряшен «Питрау» объединил более 60 тысяч гостей.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). «МегаФон» обеспечил связью республиканский фестиваль культуры кряшен «Питрау». Мероприятие с размахом прошло на поляне Тырлау в селе Зюри Мамадышского района Татарстана и объединило более 60 тыс. гостей.

Праздник состоялся уже в 19-й раз и порадовал гостей конными скачками, колоритными развлечениями, кряшенским прикладным искусством и угощениями. Питрау с каждым годом все больше привлекает не только местных жителей, но и представителей других регионов, которые приезжают в Зюри за тысячи километров. Кряшены – это традиционно исповедующая православие группа татар, большинство представителей которой проживает на территории Татарстана.

Чтобы гости праздника могли делиться с близкими впечатлениями от увиденного, обмениваться фотографиями и выкладывать видео в социальные сети, «МегаФон» установил на поляне мобильную базовую станцию. Ее антенны обеспечили в зоне проведения мероприятия необходимую при большом скоплении пользователей силу сигнала и увеличенную емкость сети 2G, 3G и 4G.

«Традиционный конкурс красоты "Кряшенская красавица " вызвал один из пиков интернет-пользования в сети "МегаФон". Сами участницы, группы их поддержки и просто зрители не могли не поделиться увиденным с подписчиками в соцсетях. Вторым пиком скачивания интернет-трафика ожидаемо стал фейерверк. По итогам фестиваля, длившегося более восьми часов, гости прокачали в нашей сети более 160 гигабайт», – рассказал директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане Андрей Золотарев.

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