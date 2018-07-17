В продаже осталось менее двадцати входных билетов на фестиваль «JAZZ в Кремле»

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Менее 20 входных билетов на XII фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» осталось в продаже. По данным основного оператора по продаже билетов на фестиваль «Кассир.ру», менее 60 мест осталось и за вип-столиками, которые будут установлены вокруг партера на «фестивальной поляне» казанского джазового опен-эйра.
Ценовая политика фестиваля в сезоне 2018 года изменилась незначительно: диапазон цен на билеты варьируется от 500 до 1800 рублей, рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор «Кассир.ру Поволжье» Алия Бухараева.
«При этом фестиваль остается одним из самых демократичных мероприятий, проводимых в нашем городе. Входной билет стоимостью 500 рублей позволяет практически каждому человеку с любым уровнем дохода, интересующемуся музыкой, посетить этот фестиваль. Верхняя граница стоимости не доходит даже до двух тысяч рублей. <…> Площадка Кремля очень вместительна и позволяет расположиться на газонах и просто замечательно провести время на природе в стенах Кремля, да еще и слушая замечательную музыку», – отметила она.
«Разница в цене зависит только от уровня комфорта посадки зрителей. Если вы хотите сидеть за столиком и чувствовать себя комфортно или в первом ряду прямо перед сценой – это чуть дороже, – пояснил директор фестиваля Михаил Волконадский. – Прошлогодняя практика показала, что люди, которые приходили с входным билетом, могли оказаться прямо перед сценой, танцуя и веселясь. И даже пару раз зрители попадали на сцену благодаря артистам».
По словам заместителя директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Светланы Коноваловой, приобрести билеты на фестиваль можно будет прямо во время концертов в кассах Кремля.
Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», XII фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер откроется 19 июля, джазовые опен-эйры на Пушечном дворе Казанского Кремля будут проходить еженедельно по четвергам до 23 августа. В афише фестиваля – шесть концертов, участниками которых станут 35 известных и неординарных джазовых музыкантов из России, Германии, США, Японии и Нидерландов.
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