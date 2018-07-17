Президент РТ встретился с министром самоуправления и окружающей среды Катара

Мохаммед бин Абдулла аль-Румаихи и Рустам Минниханов обсудили на Московском урбанистическом форуме развитие общественных пространств.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром самоуправления и окружающей среды Катара Мохаммедом бин Абдуллой аль-Румаихи на полях Московского урбанистического форума Moscow Urban Forum. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили развитие современных общественных пространств, обменялись мнениями по темам мировой урбанистики и современных городских трансформаций, а также затронули адаптацию инфраструктуры к меняющимся требованиям.

Мухаммед бин Абдулла аль-Румаихи – один из спикеров форума. Министр самоуправления и окружающей среды Катара примет участие в брифинге «Город мегапроектов. От результатов к новым целям», где будет обсуждаться развитие мегаполисов.