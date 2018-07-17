Казанцам расскажут о великом противостоянии Марса и полном затмении Луны

В ночь на 27 июля казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» 22 июля состоится лекция «Великое противостояние Марса и великое затмение Луны – два события в одну ночь». Встречу проведет кандидат физико-математических наук Алмаз Галеев, сообщает пресс-служба центра.

В июльскую ночь, 27-го числа, казанцы смогут увидеть два редких астрономических явления. Наблюдать за ними можно будет одновременно. Такое редчайшее совпадение в последний раз происходило в 1877 году.



Жителей Казани ждет великое противостояние Марса: планета окажется на ближайшем расстоянии от Земли. В эту же ночь рядом с Марсом будет находиться полная Луна, и в середине ночи произойдет полное лунное затмение – самое длительное по времени в XXI веке. Увидеть затмение можно будет и в Казани.

На лекции участники обсудят эти явления и поговорят о последних открытиях, сделанных на Луне и Марсе орбитальными и посадочными космическими аппаратами.

Также участник встречи узнает, насколько дальше ученые продвинулись в исследовании красной планеты, чем первооткрыватели марсианских каналов, наблюдавшие великое противостояние Марса в 1877 году.