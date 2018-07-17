Лукашенко обвинил российские компании в поставках «санкционки» через Беларусь

Президент Беларуси признался, что противодействие ввозу санкционной продукции в Россию является для него «головной болью».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил крупные российские компании в поставках санкционной продукции через территорию его страны в Россию, передает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, власти страны проделывают «бешеную работу в интересах России». Однако противодействие ввозу санкционной продукции в РФ через Беларусь является для него «головной болью», признался он.

По информации белорусских спецслужб, за фирмами, которые занимаются «санкционкой», стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами», подчеркнул Лукашенко.

Об этом, по мнению Президента Республики Беларусь, необходимо говорить не российским таможенникам, а высшим властям страны. «Я Путину часто об этом говорю, но надо излагать факты», – добавил он.