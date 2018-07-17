Авария произошла в полночь на 78-м километре трассы Тюлячи – Богатые Сабы.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). У Тюлячей в кювет опрокинулась «Калина» из Кировской области, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в полночь на 78-м километре трассы Тюлячи – Богатые Сабы 27-летняя девушка-водитель «Лады» не справилась с управлением и вылетела с дороги.

В результате аварии два человека получили травмы. Сотрудники ПСЧ №134 отключили аккумулятор авто и оказали помощь оперативным службам.