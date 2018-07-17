Кировский суд Казани приговорил Алексея Рыбушкина к пяти годам лишения свободы

В Кировском районном завершилось рассмотрение громкого дела о хищении бюджетных средств.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Кировский суд Казани приговорил бывшего первого замначальника правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина к пяти годам колонии общего режима, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Рыбушкина также обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Алексей Рыбушкин, начальник отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления исполкома Леонид Ляпахин и начальник группы юридического отдела и муниципального заказа управления культуры 34-летний Альберт Мухутдинов проходят обвиняемыми по громкому делу о хищении 74 миллионов бюджетных средств.

По версии следствия, с осени 2011 года подозреваемые изготавливали подложные договоры о якобы выполненных работах и оказанных услугах между юридическими лицами и структурными подразделениями исполкома города и наличии задолженности перед указанными юридическими либо физическими лицами. При этом они способствовали вынесению судебных решений в пользу истцов. После получения денежных средств представители истцов передавали их Рыбушкину, который распоряжался ими по собственному усмотрению.

Леонида Ляпахина суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, а Мухутдинов получил три года колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, все три фигуранта лишены права занимать должности в госструктурах в течение двух лет и шести месяцев.