Кировский суд Казани приговорил Алексея Рыбушкина к пяти годам лишения свободы

Рекомендуем
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Кировский суд Казани приговорил бывшего первого замначальника правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина к пяти годам колонии общего режима, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Рыбушкина также обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Алексей Рыбушкин, начальник отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления исполкома Леонид Ляпахин и начальник группы юридического отдела и муниципального заказа управления культуры 34-летний Альберт Мухутдинов проходят обвиняемыми по громкому делу о хищении 74 миллионов бюджетных средств.
По версии следствия, с осени 2011 года подозреваемые изготавливали подложные договоры о якобы выполненных работах и оказанных услугах между юридическими лицами и структурными подразделениями исполкома города и наличии задолженности перед указанными юридическими либо физическими лицами. При этом они способствовали вынесению судебных решений в пользу истцов. После получения денежных средств представители истцов передавали их Рыбушкину, который распоряжался ими по собственному усмотрению.
Леонида Ляпахина суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, а Мухутдинов получил три года колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа.
Кроме того, все три фигуранта лишены права занимать должности в госструктурах в течение двух лет и шести месяцев.
Следующая новость
Директор организации направил средства фирмы на расчеты с кредиторами, зная, что у предприятия есть задолженность по налогам.
За время проведения мундиаля специалисты санитарно-карантинного контроля проверили 865 воздушных судов.
Республиканский фестиваль культуры кряшен «Питрау» объединил более 60 тысяч гостей.
Жители города в течение дня смогут совершить прогулку на уникальном катамаране и пообщаться с его экипажем.
Ценовая политика фестиваля в сезоне 2018 года изменилась незначительно: диапазон цен на билеты варьируется от 500 до 1800 рублей.
Авария произошла в полночь на 78-м километре трассы Тюлячи – Богатые Сабы.
Президент Татарстана принял участие в урбанистическом форуме Moscow Urban Forum 2018.
Посетить семинары Александра Маклыгина гости фестиваля смогут, предъявив билет на фестивальный концерт в день проведения лекции.
Гран-при фестиваля получил ансамбль народного танца «Иремель» из Уральска (Башкортостан) за высокий уровень исполнительского мастерства.
В Кировском районном завершилось рассмотрение громкого дела о хищении бюджетных средств.
Новые объекты канализации появятся в Аксубаевском, Арском, Тетюшском и других районах республики.
Игрок может перейти в казанский клуб на правах аренды.
Трагедия произошла неподалеку от села Мальцево.
Сто гектаров зеленой городской зоны получат статус отдельной особо охраняемой природной территории.
К тренировкам присоединилась будущая участница WorldSkills от Республики Татарстан Дина Диярова.
Чин освящения приурочен ко дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Чтобы подойти к пострадавшим, медикам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.
Башкирская сетевая компания хотела распределить расходы на содержание сетей, расположенных в Башкирии, на потребителей из Татарстана.
17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника
17 июляБанковские и околобансковские приложения для гаджетов Газпромбанк будет разрабатывать в Татарстане
17 июляРафик Мухаметшин: «Мы должны пробудить самосознание "я – мусульманин, я – татароязычный и знающий свою историю татарин"»