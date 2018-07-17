Премия «Русский Букер» оказалась под угрозой закрытия

В текущем сезоне премия вручаться не будет, так как организаторам не удалось найти спонсора.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Независимая литературная премия «Русский Букер» оказалась на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, передает РИА Новости.

В этом сезоне премия вручаться не будет, так как организаторам не удалось найти спонсора. Осенью поиски мецената начнутся вновь. Если попечителя не удастся найти к зиме 2018-го, то премия, скорее всего, будет закрыта.

Литературный секретарь награды литературовед Игорь Шайтанов отметил, что в этом году сложилась «обреченная ситуация». Дело в том, что спонсор премии слишком поздно сообщил об отказе от финансирования, пояснил он.

«Русский Букер» вручается с 1991 года за произведение, написанное на русском языке. В последнее время победитель получает 1,5 млн рублей, остальные финалисты получают по 150 тыс. рублей. В 2017-м победительницей за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства» стала писательница Александра Николаенко.