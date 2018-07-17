Рустам Минниханов предложил использовать опыт московского парка «Зарядье» в Татарстане

Президент Татарстана принял участие в урбанистическом форуме Moscow Urban Forum 2018.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил изучить опыт московского парка «Зарядье» и использовать его для создания общественных пространств в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент РТ принял участие в работе Московского урбанистического форума Moscow Urban Forum 2018. Он посетил парк «Зарядье», где главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков «Зарядья» Сергей Кузнецов провел для него экскурсию.

Лидер республики ознакомился с высокотехнологичными аттракционами, расположенными в парке. Например, в аттракционе «Ледяная пещера» постоянно поддерживается минусовая температура, а в «Москве с высоты птичьего полета» расположен кинозал для просмотра московских достопримечательностей.

Кроме того, Минниханов также осмотрел стенды компаний-участников Московского урбанистического форума и ознакомился с новыми проектами в сфере градостроительства.