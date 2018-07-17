Из-за Казанского триатлона в центре города перекроют две улицы

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В день проведения соревнований «Казанский триатлон-2018», 22 июля, в столице Татарстана ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Чистопольская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Улицы будут перекрыты с восьми часов утра до двух часов дня на нескольких участках: по улице С. Хакима (полное перекрытие от ул. Декабристов до кругового движения улица С. Хакима – улица Чистопольская); по круговому движению улица С. Хакима – улица Чистопольская (три правые полосы от съезда на улицу С. Хакима до съезда на улицу Чистопольская в сторону улицы Гаврилова); по улице Чистопольская (от кругового движения улица С. Хакима – улица Чистопольская до съезда с улицы Чистопольская к стадиону Kazan-Arena, три правые полосы). Также будет полностью перекрыт проезд вокруг стадиона Kazan-Arena.
Триатлонная гонка стартует в акватории Казанки. Спортсменам нужно будет проплыть 750 м, затем они пересядут на велосипеды. Велоэтап протяженностью 20 км пройдет по прибрежным дорогам. Заключительной частью станет пятикилометровый забег вокруг Центра семьи «Казан».
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