Впервые на фестивале «JAZZ в Кремле» пройдут лекции по истории и теории джаза

Посетить семинары Александра Маклыгина гости фестиваля смогут, предъявив билет на фестивальный концерт в день проведения лекции.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В этом году на 17-м по счету международном фестивале импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер будет организована серия лекций по истории джазовой музыки. Семинары проведет доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки и композиции Казанской консерватории имени Н. Жиганова Александр Маклыгин.

Серия лекций под названием «Джаз как мировая музыка» (мировая музыка – термин древнеримского философа Боэция – прим. Т-и) будет состоять из двух частей. Семинары пройдут за час до начала фестивальных концертов (в 18 часов) 2 и 9 августа. Посетить их смогут гости фестиваля, предъявив билет на фестивальный концерт в день проведения лекции.

«Много лет я хотела усилить некий образовательно-просветительский контент фестиваля. И в этом году мы попробуем этот формат: пока это будут две лекции профессора, доктора наук Казанской государственной консерватории Александра Львовича Маклыгина, человека очень близкого к джазу, который исполняет джаз – у него есть свой собственный проект "Импровиз-рояль". <…> Безусловно, будут рассмотрены темы генеалогии джаза, джаза как феномена именно африканского происхождения и соединения его с европейской музыкой», – рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» основатель и музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер.

Как ранее сообщало агентство, XII фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер откроется 19 июля, джазовые опен-эйры на Пушечном дворе Казанского Кремля будут проходить еженедельно по четвергам до 23 августа. В афише фестиваля – шесть концертов, участниками которых станут 35 известных и неординарных джазовых музыкантов из России, Германии, США, Японии и Голландии.