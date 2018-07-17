Госдума РФ поддержала ликвидацию военных кафедр

В первом чтении депутаты приняли законопроект о замене всех видов организации военной подготовки студентов едиными учебными центрами.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума ФС РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день военная подготовка в вузах проводится в учебных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. Офицеров для последующей службы по контракту готовят в 34 учебных центрах по 72 военно-учетным специальностям. Офицеров и солдат запаса готовят 83 военные кафедры.

Законопроект предлагает заменить все виды организации военной подготовки едиными военными учебными центрами.

Цель законопроекта – повысить эффективность управления процессом обучения студентов, отметил председатель Комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

В рамках такого обучения планируется готовить специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям. При этом объем военной подготовки увеличится, добавил депутат.

Идея уже согласована с ректорским сообществом, подготовленный законопроект не получил ни одного замечания, подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.