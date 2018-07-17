Футболист «Зенита» Полоз присоединился к «Рубину» на сборе в Австрии

Игрок может перейти в казанский клуб на правах аренды.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз прибыл на сбор «Рубина» в Австрии и провел первую тренировку с командой. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте казанского клуба.

Футболист получил разрешение тренироваться в расположении «Рубина» после достижения договоренностей с «Зенитом». В настоящее время стороны ищут вариант аренды игрока, которые устроит всех.

Сообщается, что форвард не входит в планы нового наставника питерцев Сергея Семака. Бердыев же, напротив, отлично знает этого игрока по совместной работе в «Ростове».