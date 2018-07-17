Татарстанцы взяли «золото» в первенстве ПФО по русским шашкам

Первенство ПФО по шашкам проходит в Казани.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Николай Гаврилов и Дарья Пигачева из Татарстана заняли первые места в первенстве ПФО по русским и стоклеточным шашкам, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту республики.

Гаврилов стал первым среди юношей до 17 лет в молниеносной и быстрой программах русских шашек, Пигачева взяла «золото» быстрой программы. Кроме того, дети и подростки из Татарстана оказались в числе призеров почти в каждой возрастной категории молниеносной и быстрой программ русских шашек.

Соревнования проходят в Казани на базе школы им. Р. Нежметдинова. В первенстве участвуют более 170 шашистов из девяти регионов, которые сразятся в шести дисциплинах.