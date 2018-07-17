Школьники из Нижнекамска пополнят хвойными деревьями фонд Борковского лесничества

Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В ходе экскурсии по Борковскому лесничеству школьники из Нижнекамска собрали сосновые шишки. Они собираются высадить семена и пополнить лесной фонд Борковского лесничества новыми деревьями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся. Специалисты отметили, что выезды на природу способствуют формированию новых знаний у детей. Участники экскурсии наблюдают за природой, а экологи привлекают детей к исследовательской деятельности.
Специалисты управления рассказали детям о флоре и фауне Борковского лесничества, отметили уникальные и занесенные в Красную книгу РТ виды растений: грушанку, волчье лыко, алтей лекарственный.
Школьники с интересом слушали рассказ, рассматривая и фотографируя редкие растения, записывали интересные факты.
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Экологи Закамского территориального управления провели экскурсию по хвойному лесу для нижнекамских учащихся.
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