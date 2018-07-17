96 миллионов рублей выделят на строительство систем канализации в Казани и семи районах РТ

Новые объекты канализации появятся в Аксубаевском, Арском, Тетюшском и других районах республики.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Татарстана объявили тендер на строительство девяти объектов системы канализации в республике. Эта информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, построить нужно восемь объектов в семи районах Татарстана и один объект в Казани. В частности, необходимо построить два объекта в Арске – насосную станцию и канализационную сеть в микрорайоне «Северный». Насосные станции также необходимо построить в пгт Аксубаево и городе Болгаре. Строительство сетей канализации потребуется также в Верхнем Услоне и Мамадыше. Сеть самотечной канализации необходимо построить в Тетюшах, систему водоотведения – в поселке Зеленая Роща Лениногорского района.

В Казани требуется строительство трассы напорной канализации при стадионе «Динамо».

На выполнение работ бюджет республики готов выделить 96 млн рублей. Торги, по итогам которых определят подрядчика, пройдут 9 августа 2018 года.