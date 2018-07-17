Тренером российской сборной на EuroSkills-2018 стала доцент КНИТУ-КХТИ

К тренировкам присоединилась будущая участница WorldSkills от Республики Татарстан Дина Диярова.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Языковую подготовку национальной сборной в компетенции «Технология моды» к чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills — 2018 доверили доценту кафедры дизайна КНИТУ-КХТИ Эльмире Хамматовой. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Эльмиру Хамматову выбрали в качестве тренера по английскому языку (профессиональной лексике в сфере моды и дизайна) неслучайно. Помимо основного образования по направлению «Дизайн», она имеет дополнительное, в области профессионального перевода, её языковые компетенции подтверждены сертификатом Кембриджского университета.

Тренировки проходят на базе Специализированного центра компетенций (СЦК), к ним присоединилась будущая участница WorldSkills от Республики Татарстан Дина Диярова.

Напомним, международные соревнования EuroSkills — 2018 состоятся в конце сентября в Будапеште.