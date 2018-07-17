Казанский триатлон-2018 пройдет в центре столицы РТ в ближайшее воскресенье

Спортсменам предстоит преодолеть плавательный этап, проехать 20 километров на велосипедах и пробежать пятикилометровую дистанцию вокруг «Чаши».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В это воскресенье, 22 июля, в столице Татарстана пройдут соревнования «Казанский триатлон-2018», сообщают организаторы мероприятия.

Триатлонная гонка начнется в акватории Казанки. Спортсменам нужно будет проплыть 750 м, а затем они пересядут на велосипеды. Велоэтап протяженностью 20 км пройдет по прибрежным дорогам. Заключительной частью станет пятикилометровый забег вокруг Центра семьи «Казан».

В общей сложности будут разыграны семь комплектов наград: в спринте в личной эстафетной гонке, среди девушек и юношей 15 – 17 лет, а также 18- и 19-летних юниоров и юниорок. Также на старт в рамках традиционного бесплатного легкоатлетического забега длиной 600 м выйдут дети.

Ранее состоялись Камский и Альметьевский триатлоны, а завершатся соревнования татарстанской серии Timerman 4 августа этапом Ironstar & Timerman.

Серия спортивных мероприятий Timerman – это соревнования в пяти видах спорта (плавание, бег, триатлон, велоспорт, лыжи). Они проводятся на территории Татарстана ежегодно с января по ноябрь.