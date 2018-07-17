В татарстанском «Бизнес-десанте 2018» поучаствовало более 1600 предпринимателей

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(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Татарстане завершился образовательный проект «Бизнес-десант 2018», в котором приняло участие более 1600 бизнесменов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Участники проекта познакомились с существующими мерами поддержки предпринимательства и образовательными программами, получили необходимые консультации, а также смогли подать документы на микрофинансовые займы.
По словам организаторов «Бизнес-десанта», подобные мероприятия дают бизнесменам возможность лично пообщаться со специалистами и оперативно решить имеющиеся вопросы. В рамках семинаров предприниматели взаимодействуют с делегатами из других районов, обсуждают актуальные вопросы ведения собственного дела и делятся своим опытом.
Мероприятие организовал Центр поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан при содействии Министерства экономики региона. Проект стартовал в республике в 2015 году. Он направлен на повышение деловой активности и снижение административного давления на предпринимательство.
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