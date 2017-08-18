Рыболовы со всей России сразятся в ловле хищника спиннингом в Лаишевском районе

В соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). С 9 по 11 августа на базе отдыха «Бережок» Лаишевского района РТ состоится третий Всероссийский открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



В третьих по счету соревнованиях «Тотальный спиннинг. Казань 2018» примут участие 240 спортсменов. Более половины из них приедут в Татарстан из других регионов России. К участию в состязании приглашаются не только профессиональные спортсмены, но и любители.

В прошлом году в турнире приняло участие 100 команд или 200 лучших рыболовов со всей России и зарубежья.



Регистрация команд и подробная информация размещены на официальном сайте www.total-spinning.ru.