Украина в английском суде проиграла апелляцию по делу «Татнефти»

Украинские власти обязаны выплатить татарстанской компании 112 миллионов долларов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по делу татарстанской компании «Татнефть», сообщает RT со ссылкой на сайт enkorr.

Еще в 2014 году Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить компании компенсацию в размере 112 млн долларов. В мае 2017 года суд Англии привел это решение в исполнение, однако Украина пыталась оспорить признание в британской юрисдикции вердикта арбитража.

В декабре 2007 года, после потери оперативного и корпоративного контроля над компанией «Укртатнафта» в результате рейдерского захвата, «Татнефть» инициировала разбирательство против Украины в парижском арбитраже. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии «Татнефти» составили 2,4 млрд долларов. Однако в итоговом решении МКА снизил размер компенсации до 112 млн долларов плюс проценты.

В ноябре 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить «Татнефти» 112 млн долларов компенсации и проценты. На конец 2016 года размер компенсации с учетом процентов достиг 144 млн долларов, и татарстанская компания стала добиваться взыскания активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России.

В 2016 году аналогичный иск к государству Украина предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата «Укртатнафты» владела 28,8 процента предприятия.