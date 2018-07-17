Набиуллина не исключила снижения в перспективе ставки по ипотеке

Глава Центробанка напомнила, что сейчас средняя ставка по жилищным кредитам достигла исторического минимума в 9,56 процента.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что у России есть потенциал для дальнейшего снижения ипотечной ставки. Такое мнение она выразила на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает РБК.

Набиуллина отметила, что никогда прежде в России не было такой низкой ставки по ипотеке: сейчас она равняется 9,56 процента. По ее словам, темпы роста числа выданных жилищных кредитов превышают 22 процента год от года.

Глава ЦБ РФ отметила, что раньше россияне чаще брали потребительские кредиты. Сейчас ситуация кардинально поменялась в сторону кредитов на жилье – их доля составляет 44 процента.

В марте Владимир Путин сказал, что России нужно стремиться к снижению средней ипотечной ставки до 7 процентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что число ипотечных кредитов в Татарстане выросло на треть.