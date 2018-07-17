Чтобы подойти к пострадавшим, медикам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Появились подробности нападения своры собак на прохожих в Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в районе дома №22/15 в Новом городе врачи обратились за помощью к спасателям, так как не могли подойти к лежащим на земле людям из-за агрессивной стаи.

Как выяснилось, 44-летний мужчина гулял вечером со своей собакой, когда на них напали бродячие псы. В результате нападения бездомных животных пострадали еще трое прохожих, в том числе 55-летняя женщина.

В боевой одежде пожарного при помощи мегафона и палок челнинские спасатели отогнали собак и обеспечили врачам доступ к раненым.