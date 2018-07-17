Митрополит Феофан освятит Сергиевскую церковь в Свияжске

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В среду, 18 июля, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятит отреставрированную Сергиевскую церковь на острове-граде Свияжск, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Чин освящения приурочен к православному празднику — дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в 1422 году. Освятив храм, митрополит возглавит в нем первую Божественную литургию.
Ранее на месте Сергиевской церкви была деревянная, принадлежавшая Иоанно-Предтеченскому монастырю Свияжска. Она была возведена в 1551 году.
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